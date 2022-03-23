Oriflame опроверг слухи о прекращении продаж в России

Oriflame опроверг слухи о прекращении продаж в России
Oriflame опроверг слухи о прекращении продаж в России
Сегодня, 09:46БизнесФото: Википедия
Шведский бренд косметики и парфюмерии Oriflame не оставит без работы российских дистрибьюторов и менеджеров прямых продаж.

Филиал Oriflame (Орифлейм) в России продолжит прямые и онлайн-продажи шведской косметики после приостановки инвестиций. Об этом Atas.info сообщили в компании.

«Информация о прекращении деятельности фейковая. Партнёры смогут и дальше заказывать продукцию и её реализовывать», - заключили в российском офисе Oriflame.

Однако сотрудники компании добавили, что не все клиенты сейчас могут покупать косметику через онлайн-магазин. Речь о незарегистрированных пользователях.

«Мы с этим справимся, для этого и существуют прямые продажники. Буду заказывать товары как для себя, так и для клиентов. При этом проблем с поставкой товаров нет. Однако цены на косметику уже выросли на 30%», - рассказала менеджер Oriflame Евгения из Новосибирска.

Напомним, 22 марта 2022 года шведская компания Oriflame объявила о прекращении инвестиции и тренингов в России. Сообщалось, что покупателям ограничили продажи в онлайн-магазине.

Ранее с российского рынка ушли зарубежные бренды одежды - Adidas, Puma, Crocs, Hugo Boss, H&M, Zara, Massimo Dutti, Bershka Oysho, Pull&Bear и Stradivarius. Мы рассказывали, как выглядели торговые центры Новосибирска без популярных магазинов на следующий день.

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