Названо число закрытых магазинов в новосибирских ТРЦ – антирейтинг

Названо число закрытых магазинов в новосибирских ТРЦ – антирейтинг
Названо число закрытых магазинов в новосибирских ТРЦ – антирейтинг
Сегодня, 09:35БизнесФото: Медиахолдинг1Mi

Названо число закрытых магазинов в новосибирских ТРЦ – антирейтинг

С марта в Новосибирске пустуют торговые центры – брендовые магазины временно приостановили свою деятельность на территории России на неопределенный срок

Так, в ТРЦ «Аура» закрылось больше всего магазинов – 30 из 210. Однако недавно в центре вновь открылись Reserved, Cropp, Sinsay и House, которые выкупили китайские бизнесмены. Магазины представлены под новым наименованием.

Следующий ТРЦ по количеству закрытых магазинов – «Галерея Новосибирск». Там временно не работают 25 из 180 предприятий. Оттуда ушли магазины сети Inditex.

В «Мега» не работают 15 из 156 брендовых заведений, в «СанСити» временно закрыты 13 из 105 магазинов, в «Ройял Парке» не работают 3 из 100 павильонов, в «Сибирском Молле» закрыты 2 из 142 магазинов, пишет НГС.

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