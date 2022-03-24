IKEA продолжила работу в Новосибирске

IKEA продолжила работу в Новосибирске
IKEA продолжила работу в Новосибирске
Сегодня, 15:27БизнесАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Новосибирская IKEA отозвала уведомление о простое работников из-за того, что сотрудники фактически продолжили работу

Компания IKEA отозвала уведомление о простое более 500 сотрудников в Новосибирске из-за того, что фактически работники продолжили полноценную работу. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС начальник управления занятости населения Минтруда Новосибирской области Ольга Лаврова.

Работники осуществляли деятельность, не связанную с обслуживанием клиентов, на складах предприятия, и на нем самом.

В настоящее время официально о простое работников заявили только три организации - «Леви Штраус Москва» (11 работников), «Адидас» (92 человека) и Mango Russian (20 сотрудников).

Сотрудникам, которые находятся под риском увольнения, предложили точечный подбор вакансий и бесплатную правовую помощь, психологическую поддержку. Также они могут пройти переподготовку и повышение квалификации.

В Новосибирской области роста безработицы до уровня пандемийного 2020 года не наблюдается, тогда это число было увеличено более чем в пять раз.

Напомним, что в новосибирской IKEA после закрытия в простое остались 536 сотрудников – им платили окладную зарплату. Однако эта информация не подтвердилась.

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