Французский гипермаркет Decathlon закрылся в Новосибирске

В Новосибирске закрылся французский гипермаркет Decathlon, который специализировался на продаже спортивных товаров. Свою деятельность компания приостановила в воскресенье, 24 апреля.
Изначально о временном закрытии руководство магазина заявляло 29 марта. В сообщении уточнялось, что приостановка связана с проблемами поставок в Россию.
«Тщательно соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon должен приостановить работу своих магазинов», — заявляли представители Decathlon.
Многие россияне предполагают, что приостановка работы будет временной мерой. Вероятно, гарантия на ранее приобретенные товары будет действовать дальше, а накопленные клиентами баллы и бонусы будут заморожены.
Известно, что Decathlon принадлежит группе Mulliez Family Association, которая владеет «Ашаном» и Leroy Merlin. Эти две компании сообщали, что продолжат свою деятельность на территории России.