Французский гипермаркет Decathlon закрылся в Новосибирске

Французский гипермаркет Decathlon закрылся в Новосибирске
Французский гипермаркет Decathlon закрылся в Новосибирске
Сегодня, 16:54БизнесФото: 2ГИС
После объявления о закрытии магазина, новосибирцы начали массово раскупать спортивный товар. В гипермаркете виднелись пустые полки и огромные скидки.

В Новосибирске закрылся французский гипермаркет Decathlon, который специализировался на продаже спортивных товаров. Свою деятельность компания приостановила в воскресенье, 24 апреля.

Изначально о временном закрытии руководство магазина заявляло 29 марта. В сообщении уточнялось, что приостановка связана с проблемами поставок в Россию.

«Тщательно соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon должен приостановить работу своих магазинов», — заявляли представители Decathlon.

Многие россияне предполагают, что приостановка работы будет временной мерой. Вероятно, гарантия на ранее приобретенные товары будет действовать дальше, а накопленные клиентами баллы и бонусы будут заморожены.

Известно, что Decathlon принадлежит группе Mulliez Family Association, которая владеет «Ашаном» и Leroy Merlin. Эти две компании сообщали, что продолжат свою деятельность на территории России.

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