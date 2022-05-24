Финансовую пирамиду выявили в Новосибирске – люди вносили деньги на лжепроект

Финансовую пирамиду выявили в Новосибирске – люди вносили деньги на лжепроект
Финансовую пирамиду выявили в Новосибирске – люди вносили деньги на лжепроект
Сегодня, 14:52БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Центробанк выявил 10 финансовых организаций-мошенников в Новосибирской области за 2022 год. Об этом сообщает Сибирское ГУ Банка России.

Часть организаций маскировалась под микрокредитные фирмы и ломбарды. Кредиторы незаконно списывали с людей задолженность и вводили в неё различными уловками в контрактах.

Также в регионе существовала финансовая пирамида. Деньги выдавали сибирякам на сайте компании Финком» под видом инвестирования проектов.

«Сайт внесли в реестр Центробанка. Сейчас он заблокирован, а остальным занимаются правоохранители», - уточнил замначальника СибГУ Банка России Артур Музяев.

Всего с начала 2022 года в Сибири зафиксировали 30 финансовых нелегалов. Ранее сообщалось, что весной в регионе выявили 51 нарушителя в этой сфере.

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