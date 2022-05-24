Новосибирск оказался в топе по количеству пекарен и кондитерских на 100 тысяч граждан

Новосибирск оказался в топе по количеству пекарен и кондитерских на 100 тысяч граждан
Новосибирск оказался в топе по количеству пекарен и кондитерских на 100 тысяч граждан
Сегодня, 14:01БизнесАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Аналитическая компания Marketing Logic при участии «Акселератор Санкт-Петербурга» выяснила, как возросло количество кондитерских и пекарен в больших городах – Новосибирск, Омск и Красноярск оказались в лидерах по показателям на 100 тысяч человек.

По данным организации, в Новосибирска приходится 41 пекарня и 41 кондитерская на 100 тысяч местных жителей. При этом в Омске работают 44 пекарни и 49 кондитерских на такое количество людей, а в Красноярске 23 и 23 соответственно. Странно оказалось то, что Москва и Санкт-Петербург на более низких местах в топе.

В Новосибирске открыты такие авторские кондитерские, как: Biscuit House, Kook, I Dolci, а также крупные сетевые точки Kuzina, Dudnik, «Куликовский».

Kuzina в прошлом году заработала 22 млн рублей чистой прибыли, а выручка увеличилась до 512 млн рублей.

Стоит отметить, что сейчас кондитерские тоже испытывают не лучшие времена – они почти все зависимы от импортного миндаля, кофейных зерен и какао-бобов. Если ситуация не изменится, то кофе может значительно подорожать, как и некоторые десерты, пишет Континент Сибирь.

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