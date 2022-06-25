Магазины Nike окончательно закрылись в Новосибирске

Сейчас сотрудники в столице Сибири готовят магазины к закрытию. Сами они отказались комментировать журналисту Atas.info ситуацию. Однако по их взгляду было понятно, что они в растерянности, и это не удивительно так, как некоторые из них проработали в этой компании многие годы.