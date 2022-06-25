Магазины Nike окончательно закрылись в Новосибирске

Магазины Nike окончательно закрылись в Новосибирске
Магазины Nike окончательно закрылись в Новосибирске
Вчера, 10:36БизнесФото: с сайта Nike
Популярный американский бренд спортивной одежды Nike окончательно покидает Россию. Все три фирменных магазина закрываются в Новосибирске.

Представители компании Nike, Inc сообщили, что торговые точки открывать обратно не планируют. А ведь ещё весной 2022 года они заверяли, что закрытие временное.

Кроме того, для новосибирцев стали не доступны продажи в интернет-магазинах «Найк». На сайте появилось следующее объявление:

Фото:скриншот с сайта Nike

Сейчас сотрудники в столице Сибири готовят магазины к закрытию. Сами они отказались комментировать журналисту Atas.info ситуацию. Однако по их взгляду было понятно, что они в растерянности, и это не удивительно так, как некоторые из них проработали в этой компании многие годы.

Также под закрытия попали дисконты Nike. Но стоит отметить, товары бренда ещё можно купить в маркетплейсах.

Материалы по теме:
НовосибирскмагазиныНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы