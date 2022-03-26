Агентство «Элкраф» организует праздник 9 Мая и День города в Новосибирске

В Новосибирске назвали победителя аукциона на организацию 9 мая и Дня города – им оказалась компания «Элкраф», которой выделили 6.7 млн рублей.
Организатором конкурса выступила «Городская дирекция творческих программ» – это указано в документах на портале госзакупок.
Победитель должен поставить техническое оборудование для мероприятий, организовать сцены, декорации, световые приборы и пульт управления, а также выделить один погрузчик, два грузовых автомобиля и один манипулятор.
Начальная цена торгов составила 11,5 млн рублей. Компания, которая победила, должна поставить необходимую технику и оборудование до 29 июня.