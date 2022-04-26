Призрачную ферму под названием «Мираж» нашли в Новосибирской области

Призрачную ферму под названием «Мираж» нашли в Новосибирской области
Призрачную ферму под названием «Мираж» нашли в Новосибирской области
Сегодня, 15:20БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
В 2022 году специалисты обнаружили всего 60 несуществующих ферм.

Специалисты Россельхознадзора нашли фантомную животноводческую ферму «Мираж» в Новосибирской области. Там якобы изготавливали мясо и продавали по всей России, при этом на деле не существуя.

Всего с начала 2022 года по стране выявили 60 призрачных предприятий. Одна из таких была в Новосибирской области.

Оказалось, что фермы «Мираж» не существовало по документам, но при этом, там обитало 500 голов крупного рогатого скота. Также отмечалось изготовление на территории предприятия 15 тонн мяса.

Как отметили в региональном управлении Россельхознадзора, фермеры указывали, что даже продавали свою продукцию в Московскую область. Также их товары якобы прошли лабораторные исследования.

«Это ложные сведения, внесенные в ФГИС «ВетИС». Организация ООО «Мираж» – аннулирована и исключена из реестра», – добавили в Россельхознадзоре по Новосибирской области.

Ранее губернатор Новосибирской области заявлял, что ведущих пал травы фермеров лишат государственной поддержки.

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