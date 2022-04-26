Центробанк признал нелегалами 51 микрокредитную организацию в Новосибирске

Только за два последних месяца список финансовых нелегалов пополнили шесть МФО в регионе.

Около 51 микрофинансовой компании из Новосибирской области пополнили ряды «нелегалов» за март и апрель 2022 года. Список опубликовали на сайте Центробанка России. В некоторых случаях выявлены нарушения за словосочетание «микрокредитная компания» в названии новосибирской организации. В других, выдавали займы без разрешения на эту деятельность. Судя по мартовскому списку 2022 года, статус финансового нелегала присвоили ООО «Финком», ООО МКК «Обь Финанс», ООО МКК «Элти-Финанс», ООО МКК «Клауд», комиссионный магазин «КомиссиONка», ООО «Премиум Капитал». Всего на апрель зафиксирована 51 компания МФО из Новосибирской области. По данным экспертов Сибирского ГУ Банка России, эти фирмы могли скрывать от клиента реальные процентные ставки, условия договора и многое другое. «Организацию нужно сначала проверить, прежде чем пойти на сотрудничество, через раздел «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России. Затем посмотреть список организаций с признаками нелегальной деятельности», - отметил эксперт Сибирского ГУ Банка России Олег Дубровский. Также проверить деятельность МФО можно в поисковиках браузера. Возле электронного адреса должен стоять синий кружок с галочкой и надписью: «ЦБ РФ».

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