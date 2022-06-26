Новосибирский суд отказался закрывать Хилокский рынок

Ленинский суд Новосибирска в полном объеме отказал в удовлетворении требований общественной организации "Центр правовых инициатив потребителей" о временном прекращении работы Хилокского рынка. По мнению общественников, крупнейшая оптово-розничная площадка по торговле сельхозпродуктами расположена в 500 метрах от Клещихинского кладбища, что противоречит санитарным нормам. Активисты настаивали на приостановлении торговли до официального установления границ погоста.