Новосибирский суд отказался закрывать Хилокский рынок

Новосибирский суд отказался закрывать Хилокский рынок
Новосибирский суд отказался закрывать Хилокский рынок
Вчера, 12:49БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Отклонен иск общественной организации "Центр правовых инициатив потребителей", в котором содержалось требование закрыть торговую площадку из-за непосредственной близости к кладбищу

Ленинский суд Новосибирска в полном объеме отказал в удовлетворении требований общественной организации "Центр правовых инициатив потребителей" о временном прекращении работы Хилокского рынка. По мнению общественников, крупнейшая оптово-розничная площадка по торговле сельхозпродуктами расположена в 500 метрах от Клещихинского кладбища, что противоречит санитарным нормам. Активисты настаивали на приостановлении торговли до официального установления границ погоста.

Как сказано на сайте суда, решение в законную силу пока не вступило.

В свою очередь, начальник службы безопасности торгового комплекса Алексей Александров в интервью программе "Вести Новосибирск" заявил, что все необходимые правоустанавливающие документы руководство площадки получило еще 1996 году, и связал судебную тяжбу с происками конкурентов.

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