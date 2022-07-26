Новосибирский франчайзи «ШашлыкоFF» стал одним из владельцев «Москва-Сити»

Новосибирский франчайзи «ШашлыкоFF» стал одним из владельцев «Москва-Сити»
Новосибирский франчайзи «ШашлыкоFF» стал одним из владельцев «Москва-Сити»
Вчера, 08:32БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Франчайзи «ШашлыкоFF» из Новосибирска вошел в число владельцев в популярном деловом квартале «Москва-Сити». Речь идет о комплексе «Город Солнца» - двух высоток.

Небоскребы называются «Москва» и «Санкт-Петербург». У этого комплекса есть несколько владельцев. Офисные помещения там сдаются от 40 000 за кв. метр в год.

Почти тысяча «квадратов» в высотках принадлежат компании «ДельтаГрупп». Ее совладельцем стал Андрей Кнаус. Он является крупнейшим франчайзи новосибирской сети баров ШашлыкоFF и возглавляет российскую федерацию серфинга, пишет MSK1.RU.

Помимо новосибирских ресторанов, у Кнауса есть еще бизнесы – недвижимость в Москве, а также предприниматель является совладельцем компании во Владимирской области. ООО «Омнитех» занимается производством летательных аппаратов, в том числе космические.

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