Легальные киоски запретили сносить в Новосибирске

В среду, 27 апреля, в Новосибирске ввели мораторий на снос части киосков в городе. Решение одобрили на Совете депутатов.
Запрет демонтажа нестационарных торговых объектов продлиться до 1 января 2023 года. Это коснётся киосков, которые попадают под два условия.
«Первое - объект был размещен ранее законно, но срок договора истек. Второе – собственник своевременно платит за пользование муниципальной землей», - сказал на сессии горсовета глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.
Также Витухин напомнил, что задолжавшим за аренду владельцам киосков необходимо сделать оплату до 30 мая. В противном случае, мораторий на них не распространится.