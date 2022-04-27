Легальные киоски запретили сносить в Новосибирске

Легальные киоски запретили сносить в Новосибирске
Легальные киоски запретили сносить в Новосибирске
Сегодня, 13:44БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
При наличии двух условий демонтаж запретили осуществлять до 1 января 2023 года.

В среду, 27 апреля, в Новосибирске ввели мораторий на снос части киосков в городе. Решение одобрили на Совете депутатов.

Запрет демонтажа нестационарных торговых объектов продлиться до 1 января 2023 года. Это коснётся киосков, которые попадают под два условия.

«Первое - объект был размещен ранее законно, но срок договора истек. Второе – собственник своевременно платит за пользование муниципальной землей», - сказал на сессии горсовета глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.

Также Витухин напомнил, что задолжавшим за аренду владельцам киосков необходимо сделать оплату до 30 мая. В противном случае, мораторий на них не распространится.

Материалы по теме:
Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы