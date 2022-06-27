Падение спроса: Инструментальный завод в Новосибирске будет работать всего три дня

Падение спроса: Инструментальный завод в Новосибирске будет работать всего три дня
Падение спроса: Инструментальный завод в Новосибирске будет работать всего три дня
27 июня, 10:55БизнесФото: http://nsknews.info/Новосибирский инструментальный завод - проходная

Инструментальный завод в Новосибирске перешел на 3-х дневную рабочую неделю

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров 27 июня заявил на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области о том, что Инструментальный завод перешел на 3-х дневную рабочую неделю.

По словам главы министерства, это связано с резким уменьшением спроса на продукцию. Заявки на закупку уже значительно уменьшили.

Сейчас правительство поддерживает контакт с заводом. Ситуация относительно стабильная, объяснил Андрей Гончаров.

«Это связано с резким сокращением спроса на продукцию завода. Три потребителя уменьшили свои заявки. Скорее всего цепочки скоро наладятся и предприятие будет работать стабильно»,— сказал он.

Напомним, новосибирские власти планируют использовать активы IKEA и Coca-Cola. Чиновники намерены найти применение активам ушедшим западным компаниям, а именно заводу по выпуску газировки, а также мебельному магазину - IKEA и Coca-Cola.

АО "Новосибирский инструментальный завод" - одно из крупнейших в РФ предприятий по производству слесарно-монтажного инструмента. Значительные производственные площади, расположенные в черте города, близость транспортных развязок позволяет оперативно организовать производство и поставку продукции во все регионы России.

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