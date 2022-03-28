Более 40 магазинов известных брендов закрыли в Новосибирске в марте 2022

В ТЦ «Аура» закрылся шведский магазин H&M и магазины компании Inditex. На время приостановлена работа магазина Massimo Dutti. Сейчас в торговом центре не работают магазины Levi`s, Mothercare и Mango. Помимо этого, завершили деятельность спортивные магазины Adidas, Adidas Kids, Puma и Reebok. Также в «Ауре» закрылся американский магазин косметики M.A.C. и точка по продаже капсул для кофеварок Nespresso.