Скупают всё: товары IKEA появились в продаже на Wildberries (шок - игрушка стоит 5к)

Скупают всё: товары IKEA появились в продаже на Wildberries (шок - игрушка стоит 5к)
Скупают всё: товары IKEA появились в продаже на Wildberries (шок - игрушка стоит 5к)
Вчера, 17:51БизнесФото: Медиахолдинг1Mi

Жители Новосибирска скупают товары IKEA на Wildberries втридорога

В каталоге маркетплейса Wildberries в продаже появились товары шведской компании IKEA. Можно купить абсолютно все – шторы, стулья, коврики, подушки, игрушки и светильники. Atas.info изучил цены в интернет-магазине и убедился, что стоимость в маркетплейсе многократно увеличена, чем в официальном магазине IKEA.

Например, игрушка мягкая для детей стоит почти 5 000 рублей, а небольшой коврик – более 10 000. Простая гирлянда обойдется покупателю почти в 6 000 рублей, а коробка для хранения из картона стоит 3 000 рублей.

Напомним, что все магазины IKEA в России закрылись еще 4 мата. После ухода зарубежных брендов их продукция не редко появляется в каталогах интернет-магазинов, правда в отдают ее втридорога.

Сейчас в маркетплейсе можно прикупить «Zara», «Stradivarius», Massimo Dutti, «Pull & Bear» и «Bershka». Эти бренды закрылись в России весной 2022 года. В Новосибирск вернулся только испанский бренд Oysho.

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