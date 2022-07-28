Томская ГК «Лама» закрывает ещё один универсам в Новосибирске

В Новосибирске в ближайшее время закроется супермаркет под названием «Хороший выбор» в Ленинском районе. Такое объявление появилось в магазине на улице Троллейной.

Данная сеть принадлежит томской группе компаний «Лама». В 2021 году супермаркет «Хороший выбор» заменил магазины «Горожанка». Вместе с ним ГК «Лама» открыла и другой бренд торговой сети - SPAR. В декабре 2021 года в компании заявили, что SPAR на Фрунзе, 252 закрывается. Владельцу магазина SPAR пришлось отказаться от ведения бизнеса в этом месте из-за низкой рентабельности. Отметим, что супермаркет не входил в сеть «Горожанка», которую выкупила томская ГК «Лама». Сама «Лама» выставила на продажу здание недостроенного гипермаркета «Лента» за 270 млн рублей. На продажу выставлено само здание магазина и котельная на территории площадью 5 тыс.кв.м. Напомним, томская сеть зашла в Новосибирск прошлой весной. Она скупила торговые площади «Сибирского гиганта» и открыла магазины под брендами «Хороший выбор», «Первоцен», SPAR. В конце прошлого года стало известно об уголовном преследовании одного из основателей ГК Владислава Левчугова, которого обвиняют во взяточничестве.

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