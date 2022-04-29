Депутат Вадим Агеенко: «Может ли регоператор-банкрот заниматься вывозом мусора»?

В начале этого года специальная комиссия рассматривала саму возможность лишения статуса регоператора ООО «Экология-Новосибирск» за массу нарушений графика вывоза мусора в 2021 году (Актами было зафиксировано 134 таких нарушений, для лишения статуса достаточно всего 30 нарушений за год), но нормативный документ написан так, что если на момент рассмотрения этого вопроса регоператор устранил все свои нарушения, то лишать его статуса не будет никаких оснований (так составлено положение). Мы рассматривали вопрос в феврале 2022 года как раз через полгода тех нарушений, которые были в 2021 году (такие же как и сейчас), конечно за полгода регоператор убрал с площадок не вывезенный по нескольку недель мусор. Вот и не оказалось никаких оснований к лишению статуса регоператора. Абсурд? Конечно, абсурд, но именно так написано это положение.