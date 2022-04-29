Депутат Вадим Агеенко: «Может ли регоператор-банкрот заниматься вывозом мусора»?

23 апреля мэр Новосибирска объявил в городе режим повышенной готовности – забастовка водителей мусоровозов поставила мегаполис на грань мусорного коллапса. Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области предупредило регионального оператора ООО «Экология Новосибирск» о возможности расторжения Соглашения с региональным оператором, если проблемы с вывозом ТБО не будут решены до 29 апреля. А водители «Экотранс-Н» не считают свои действия забастовкой - они продолжают выходить на работу.
Кто виноват в произошедшей забастовке водителей мусоровозов? Может быть причина в том, как ведет бизнес регоператор ООО «Экология-Новосибирск»?
Сами водители не считают то, что происходит забастовкой. Водители и операторы ежедневно с 6-00 выходят на работу, проходят медкомиссию, получают путевые листы на те машины, которые стоят в гараже и заблокированы ООО «Энергосила».
Напомню, с 2021 года основным перевозчиком для Новосибирска является ООО «Экотранс-Н» (полностью контролируется ГК ВИС по договору). У этой компании на 2020 год не было своего транспорта и она взяла 85 машин (мусоровозы, самосвалы, погрузчики) в аренду у ООО «Энергосила» (регистрация в Москве), ежемесячная арендная плата за эти машины составляет около 15 млн. рублей. В последнее время перевозчик ООО «Экотранс-Н» перестал оплачивать аренду этих машин. Вполне естественно, что владелец машин за неуплату заблокировал доступ к своим машинам. Вот позиция ООО «Энергосила»:
Если учесть, что перевозчик ООО «Экотранс-Н» и регоператор ООО «Экология-Новосибирск» совершенно одинаково контролируются ГК ВИС, то конечно, ответственность за этот рукотворный мусорный коллапс я бы возложил на регоператора (по закону) и на перевозчика, который просто не оплачивает аренду машин (кто же будет работать за бесплатно).
Почему власти Новосибирской области предупреждают «Экологию» о возможности расторжения соглашения с регоператором?
Напомню, начиная с 2019-2020 года депутаты и Заксобрание в целом неоднократно просили Губернатора лишить ООО «Экология-Новосибирск» статуса регоператора (причин было достаточно), но кроме очередных обещаний руководство области никак не хочет принимать такое политическое решение.
В начале этого года специальная комиссия рассматривала саму возможность лишения статуса регоператора ООО «Экология-Новосибирск» за массу нарушений графика вывоза мусора в 2021 году (Актами было зафиксировано 134 таких нарушений, для лишения статуса достаточно всего 30 нарушений за год), но нормативный документ написан так, что если на момент рассмотрения этого вопроса регоператор устранил все свои нарушения, то лишать его статуса не будет никаких оснований (так составлено положение). Мы рассматривали вопрос в феврале 2022 года как раз через полгода тех нарушений, которые были в 2021 году (такие же как и сейчас), конечно за полгода регоператор убрал с площадок не вывезенный по нескольку недель мусор. Вот и не оказалось никаких оснований к лишению статуса регоператора. Абсурд? Конечно, абсурд, но именно так написано это положение.
Сегодня ситуация совершенно похожая на начало 2020 года (когда от регоператора ушли два перевозчика из-за хронических неплатежей), на середину 2021 года, о которой я уже сказал. Да и обещания расторгнуть соглашение с нашим регоператором (через лишения его статуса) звучали от руководства области не первый раз. Так что я не уверен, что сегодняшняя ситуация чем то хуже ситуации 2021 года, правда, сегодня ООО «Экология-Новосибирск» объявляет себя банкротом.
А может ли банкрот заниматься организачией вывоза мусора по всей области, да ещё при этом регулярно недоплачивая перевозчикам за выполненную работу? Я убежден, что не может.
Почему на «Экологию-Новосибирск» столько исков от перевозчиков в арбитражном суде, почему перевозчики требуют оплаты своей работы через суды?
Вопрос, конечно, риторический – почему. И ответ на него должен быть таким же простым – потому что никто не хочет работать за полцены, никто не хочет, чтобы его в этом мусорном бизнесе обманывали, а страдают от такой недобросовестности регоператора непосредственно перевозчики (основное звено мусорного процесса).
Напомню, 2 декабря 2021 года наш регоператор ООО «Экология-Новосибирск» (подконтрольна ГК ВИС) заявил о самобанкротстве т.е. обратился в суд о признании себя банкротом.
На момент этого заявления иски перевозчиков к РО составляли сумму около 1,5 млрд. рублей, а выигранные перевозчиками суды (прошли апелляции и кассации) на 2 декабря 2021 года составляли в сумме 656 млн. рублей, ещё около 500 млн. рублей по искам перевозчиков, судя по материалам дел, наш РО скорее всего проиграет. Итого, на момент объявление себя банкротом ООО «Экология-Новосибирск» имело долги перед перевозчиками на сумму около 1,1 млрд. рублей. При том, что вся валовая выручка (доход) регоператора на 2021 года могла составить около 4,2 млрд. рублей.
Вы правы, сразу после объявления себя банкротом, на регоператора поступило ещё четыре иска от самых крупных перевозчиков 2020 года (ООО АЙСБЕРГ и ИП Волкова) на общую сумму 685 млн. рублей.
Сегодня у ООО «Экологии-Новосибирск» исков только от перевозчиков почти на 2,2 миллиарда рублей (за 2019, 2020, 2021 годы), с большой долей вероятности, иски на 1,7 млрд. рублей будут выиграны перевозчиками и по этим долгам регоператору нужно будет рассчитываться с кредиторами. Конечно, ООО «Экология-Новосибирск» не хочет, да и не может рассчитываться по этим «прошлогодним долгам» и сам регоператор этого не скрывает, отсюда и желание объявить себя банкротом.
Я конечно не юрист и не судья, но на мой взгляд, в этой ситуации явно просматриваются все признаки преднамеренного или фиктивного банкротства, а это уже, на мой взгляд, не честная игра с признаками мошенничества. Кстати, преднамеренное и фиктивное банкротство – это уже уголовная статья (УК РФ ст. 196 и ст.197) с лишением свободы до шести лет. Думаю, в этих вопросах должен будет разбираться конкурсный управляющий, а затем суд.
Вы встречались с забастовщиками – какова сейчас ситуация? Грозит ли им увольнение?
Да, водители из ООО «Экотранс-Н» были у меня на приеме, мы многое обсудили и уточнили. Водители не считают свои действия забастовкой, т.к. они ежедневно приходят на работу, но вот работодатель (ООО «Экотранс-Н») не обеспечивает их работой, машины не предоставляются, т.к. они заблокированы владельцем машин (позицию см.выше). Не знаю как будет поступать руководство работодателя и проверяющих органов (прокуратура), но я в этой ситуации не виню водителей и не вижу поводов к их увольнению. Однако, жизнь покажет.