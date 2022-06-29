Иски ТД «Калининский» к Дмитрию Башмакову рассматривает суд: на 22.5 и 29 млн. рублей

Заседания по двум искам к известному предпринимателю Дмитрию Башмакову начались в арбитражном суде Новосибирской области 28 июня 2022. ООО «ТД «Калининский» требует возврата займов на сумму более 22 и 29 млн. рублей. В делах фигурируют совладельцы ТЦ, которые СМИ называют «наследниками Гусинобродской барахолки».

Оба иска к Дмитрию Башмакову поданы ООО «ТД «Калининский». Ранее Башмаков был совладельцем этой компании (данные «СПАРК-Интерфакс»). Сумма иска о взыскании задолженности по договору процентного денежного займа от 13.11.2020 изначально составляла 45 миллионов рублей, но была уменьшена до 29 миллионов. Сумма второго иска о взыскании схожего займа от 20.01.2021 составляет 22.5 млн. рублей плюс проценты на 1.2 миллиона. В деловых кругах Новосибирска девелопер Дмитрий Башмаков широко известен, благодаря ТК «Восток». Это один из пяти торговых центров, в которые перетекли торговцы после закрытия Гусинобродской барахолки, имевшей мрачную известность. Торговые центры «Восток», «Невский», «Радуга», «Дружба» и «Зима», расположенные вдоль Гусинобродского шоссе, были названы «наследниками» барахолки, бизнес которой «ассоциировали с криминалом» в расследовании сайта НГС. ТК «Восток» был построен на территории бывшего ПАТП-8. Ее компания Дмитрия Башмакова купила на муниципальных торгах дороже 500 млн. рублей. 23 млн. рублей долга требуют с Дмитрия Башмакова – суд привлек Росфинмониторинг ТД «Калининский», требующий возврата займа, возглавляет директор Дмитрий Щербаков. По данным СПАРК-Интерфакс, он в числе совладельцев ООО «Мета-групп» (адрес: Гусинобродское шоссе, д.68/1 ), контролирующей ТЦ «Невский». Дмитрий Башмаков и Дмитрий Щербаков фигурируют в публикации НГС, как совладельцы конкурирующих торговых центров – «наследников барахолки». В других публикациях СМИ связывали «дело прокуроров»: аресты в феврале 2022 бывшего прокурора области Владимира Фалилеева и его первого зама Андрея Турбина - с покровительством ТК «Восток». Представители «Востока» это опровергали. Сайт ЦДЖ сообщал, что «расследование тянется к основному акционеру компании «Саталит», владеющей «Востоком», Дмитрию Башмакову», со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. В Новосибирске назвали имена наследников бизнеса Гусинобродской барахолки Суд посчитал необходимым привлечь к рассмотрению исков о взыскании долгов с Дмитрия Башмакова в качестве третьих лиц представителей управлений Росфинмониторинга и ФНС. В ходе первых заседаний по искам 28 июня 2022 разбирательства в арбитражном суде Новосибирской области были отложены.

При попытках реорганизации Гусинобродской барахолки были застрелены два вице-мэра Новосибирска, курировавших данное направление. Игорь Беляков (погиб в 2001 году) и Валерий Марьясов (погиб в 2004), а также депутат горсовета Новосибирска Анатолий Карпунин. Были и менее громкие убийства, которые СМИ связывали с борьбой криминальных группировок за контроль над барахолкой. В 2015-м году Гусинобродский вещевой рынок под открытым небом был закрыт.

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