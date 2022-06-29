Почти 2 млрд рублей требуют через суд от новосибирской компании "Обувь России"

Почти 2 млрд рублей требуют через суд от новосибирской компании "Обувь России"
Почти 2 млрд рублей требуют через суд от новосибирской компании "Обувь России"
29 июня, 16:56БизнесФото: Артем Шершнев
В Арбитражный суд Москвы поступило несколько исков о взыскании в общей сложности более 1,9 млрд рублей с новосибирской компании "Обувь России". Иски поданы в интересах держателей облигаций "Обуви России"

В Арбитражный суд города Москвы поступило три иска от компании "Регион Финанс" с требованием взыскания крупные денежных сумм с компании ООО "Обувь России", которое входит в группу компаний "Обувь России", головной офис которой находится в Новосибирске. Общая сумма исковых требований составляет 1 986 573 500 рублей. Компания "Регион Финанс" представляет интересы владельцев облигаций "Обуви России".

В феврале и марте текущего года ГК "Обувь России" сообщала о неисполнении обязательств перед держателями облигаций. В марте же банк ВТБ не исключил возможности подачи иска о банкротстве "Обуви России" и основателя группы компаний Антона Титова.

ГК "Обувь России" была основана Антоном Титовым в 2003 году, занимается управлением сетей магазинов под марками Westfalika, Rossita, "Пешеход" и рядом других брендов. В состав группы входит крупный завод по производству обуви, расположенный в городе Бердске Новосибирской области, сообщает РБК-Новосибирск.

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