Почти 2 млрд рублей требуют через суд от новосибирской компании "Обувь России"

В Арбитражный суд города Москвы поступило три иска от компании "Регион Финанс" с требованием взыскания крупные денежных сумм с компании ООО "Обувь России", которое входит в группу компаний "Обувь России", головной офис которой находится в Новосибирске. Общая сумма исковых требований составляет 1 986 573 500 рублей. Компания "Регион Финанс" представляет интересы владельцев облигаций "Обуви России".
В феврале и марте текущего года ГК "Обувь России" сообщала о неисполнении обязательств перед держателями облигаций. В марте же банк ВТБ не исключил возможности подачи иска о банкротстве "Обуви России" и основателя группы компаний Антона Титова.
ГК "Обувь России" была основана Антоном Титовым в 2003 году, занимается управлением сетей магазинов под марками Westfalika, Rossita, "Пешеход" и рядом других брендов. В состав группы входит крупный завод по производству обуви, расположенный в городе Бердске Новосибирской области, сообщает РБК-Новосибирск.