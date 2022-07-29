Власти хотят забрать здание с рестораном Park Café в свою собственность

Мэрия Новосибирска намерена забрать здание с рестораном Park Café

Мэрия Новосибирска выдвинула требование в отношении кафе в Первомайском сквере – муниципалитет намерен забрать здание в свою собственность. Иск уже подан в арбитражный суд.

Трехэтажное здание находится на Красном проспекте 25/1. В нем располагаются знаменитые рестораны «Перчини» и Park Cafe. Не первый год строение хотят демонтировать из-за самовольной постройки. В 2021 году суд принял такое решение, но собственник его не исполнил. В муниципалитете настаивали, что арендатор не имел права возводить капитальное строение на месте, отданном под нестационарный объект. Теперь мэрия поменяла планы и требует отдать здание с ресторанами в собственность. Как именно власти хотят использовать помещение – неизвестно.

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