Власти хотят забрать здание с рестораном Park Café в свою собственность

Власти хотят забрать здание с рестораном Park Café в свою собственность
Власти хотят забрать здание с рестораном Park Café в свою собственность
Вчера, 08:51БизнесФото: 2ГИС

Мэрия Новосибирска намерена забрать здание с рестораном Park Café

Мэрия Новосибирска выдвинула требование в отношении кафе в Первомайском сквере – муниципалитет намерен забрать здание в свою собственность. Иск уже подан в арбитражный суд.

Трехэтажное здание находится на Красном проспекте 25/1. В нем располагаются знаменитые рестораны «Перчини» и Park Cafe. Не первый год строение хотят демонтировать из-за самовольной постройки.

В 2021 году суд принял такое решение, но собственник его не исполнил. В муниципалитете настаивали, что арендатор не имел права возводить капитальное строение на месте, отданном под нестационарный объект.

Теперь мэрия поменяла планы и требует отдать здание с ресторанами в собственность. Как именно власти хотят использовать помещение – неизвестно.

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