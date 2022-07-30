Сотрудников Massimo Dutti уволили в Новосибирске: магазин больше не откроется

Massimo Dutti закрывает магазин в ТЦ «Аура» в Новосибирске

Испанская компания Massimo Dutti закрывает свой магазин в торговом центре «Аура» в Новосибирске. Сотрудники уже подписали заявление об увольнении. Об этом заявляет источник Atas.info.

Один из крупнейших в мире производителей одежды — компания Inditex приняла решение закрыть один из своих магазинов. Филиалы приостановили свою работу еще в марте 2022 года. Всего в городе их два – в ТРЦ «Галерея Новосибирск и ТЦ «Аура». На этой неделе стало известно, что один из первых открывшихся магазинов в «Ауре» закрыли. Сотрудников официально уволили. Им выплатили пять окладов, а также дали хорошую рекомендацию. Официального объявления от компании не было. «Буквально на этой неделе подписали заявление. Все это время нам выплачивали минимальную зарплату. Новость о закрытии сообщили внезапно. В понедельник работники будут разбирать оставшиеся товары и так далее», заявил источник Atas.info. Уволенным сотрудникам Massimo Dutti в Новосибирске выплатили несколько окладов О закрытии магазина в ТРЦ «Галерея» не сообщается. Кроме того, бренды, входящие в состав группы Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho), по-прежнему находятся в статусе приостановки работы. Напомним, также одна из крупнейших компаний Н&M объявила об уходе с российского рынка. На время закрытия бизнеса работа магазинов возобновится для распродаж. Компания считает невозможным продолжение деятельности в России в текущих условиях.

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