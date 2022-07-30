Сотрудников Massimo Dutti уволили в Новосибирске: магазин больше не откроется

Один из крупнейших в мире производителей одежды — компания Inditex приняла решение закрыть один из своих магазинов. Филиалы приостановили свою работу еще в марте 2022 года. Всего в городе их два – в ТРЦ «Галерея Новосибирск и ТЦ «Аура».
На этой неделе стало известно, что один из первых открывшихся магазинов в «Ауре» закрыли. Сотрудников официально уволили. Им выплатили пять окладов, а также дали хорошую рекомендацию. Официального объявления от компании не было.
«Буквально на этой неделе подписали заявление. Все это время нам выплачивали минимальную зарплату. Новость о закрытии сообщили внезапно. В понедельник работники будут разбирать оставшиеся товары и так далее»,
заявил источник Atas.info.
О закрытии магазина в ТРЦ «Галерея» не сообщается. Кроме того, бренды, входящие в состав группы Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho), по-прежнему находятся в статусе приостановки работы.
Напомним, также одна из крупнейших компаний Н&M объявила об уходе с российского рынка. На время закрытия бизнеса работа магазинов возобновится для распродаж. Компания считает невозможным продолжение деятельности в России в текущих условиях.