Уволенным сотрудникам Massimo Dutti в Новосибирске выплатили несколько окладов

Уволенным сотрудникам Massimo Dutti в Новосибирске выплатили несколько окладов
Уволенным сотрудникам Massimo Dutti в Новосибирске выплатили несколько окладов
Вчера, 14:51БизнесФото: 2ГИС
Уволенным сотрудникам испанского магазина Massimo Dutti в Новосибирске выплатили несколько окладов. Об этом заявляет источник Atas.info. Один из первых открывшихся магазинов закрыли в ТЦ «Аура».

Об окончательном закрытии филиала в новосибирском торговом центре «Аура» стало известно на этой неделе. Сотрудники подписали заявление об увольнении. Им выплатили 5 окладов заработной платы. По некоторым данным, администраторы получили около 500 тысяч рублей, а другие работники около 200 тысяч рублей.

«Буквально на днях подписали заявление. Все это время нам выплачивали минимальную зарплату. Новость о закрытии сообщили внезапно. Каждому выплатили по несколько приличных окладов»,

сообщил источник Atas.info.

Напомним, что филиалы приостановили свою работу еще в марте 2022 года. Всего в городе их два – в ТРЦ «Галерея Новосибирск и ТЦ «Аура». Однако бренды, входящие в состав группы Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho), по-прежнему находятся в статусе приостановки работы.

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