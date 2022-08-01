Дом директора Новосибирского завода химконцентратов отремонтируют за 20 млн рублей

Дом директора Новосибирского завода химконцентратов отремонтируют за 20 млн рублей
Дом директора Новосибирского завода химконцентратов отремонтируют за 20 млн рублей
Вчера, 13:26ГородФото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирске проведут капитальный ремонт домов по двум улицам: Авиастроителей №15 и 25 лет Октября №34а. Информация появилась на сайте госзакупок.

Ремонтными работами займется «Строительно-монтажная компания». Стоимость капремонта составит 20 млн рублей. Из документации следует, что в стоимость работ входит ремонт внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения, работы в подвальных помещения и обновление фасада.

Отметим, что дом №15 по улице Авиастроителей известен тем, что в нём раньше жил директор Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК) Павел Власов. Он участвовал в жизни Калининского района. Благодаря ему построили инфраструктуру Красной горки, ЛДС «Сибирь», бассейн «Нептун», ДК имени Горького и не только.

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