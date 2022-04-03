Дом мод в Новосибирске отремонтируют за 30 миллионов рублей

Дом мод в Новосибирске отремонтируют за 30 миллионов рублей
Дом мод в Новосибирске отремонтируют за 30 миллионов рублей
Сегодня, 10:14ГородФото: 2ГИС
Подрядчик должен отреставрировать историческое здание за 180 дней.

В Новосибирске бывший дом мод отремонтируют за 30 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные с госзакупок.

Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований региона объявил конкурс на ремонт фасада жилого дома, в котором ранее располагался дом моделей. На реконструкцию исторического здания выделят 30,3 миллионов рублей.

Подрядчик должен выполнить восстановление стен фасада и цоколя с отделкой, покрасить окна, восстановить подоконные сливы и систему наружного водостока, отремонтировать балконы, спуски в подвал и другое.

Помимо этого, реконструкция необходима и барельефам, колоннам, карнизам, лепнинам, орнаменту и художественной росписи. Известно, что финансированием обеспечат собственники жилья за счет платежей на капитальный ремонт.

Итоги закупки подведут 25 апреля. Дом моделей необходимо отремонтировать за 180 дней. Старт всех работ планируется 21 мая.

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