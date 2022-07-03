Дачу с картошкой и бассейном продают у Новосибирска за 4 млн рублей

Рядом с Новосибирском продают дачи у воды от 4 миллионов рублей

В пригороде Новосибирска владельцы распродают свои дачи. За участки с бассейном они просят от 4 млн рублей. Подробнее разобрался Atas.info.

На основе объявлений, выложенных на одном из бесплатных сайтов, удалось выяснить, что цена на дачи есть как бюджетная, так и нет. Например, дачу на берегу реки Обь отдают за 4,3 млн рублей. Она находится у песчаного пляжа в Советском районе. Участок включает огород с картошкой, теплицы, летнюю кухню и даже курятник (мечта хозяйки). На фото виднеется бассейн. Купить в Новосибирске дачу на лето 2022 – обзор цен Не менее интересный вариант нашелся в поселке Кудряшовский на Оби. Там дачу продают за 6 млн рублей. Дом – двухэтажный. Есть гараж и катера, а виды тут просто шикарные.

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