Дизайнеры представили проект сквера "Радуга" на левом берегу в Новосибирске

Дизайнеры представили проект сквера "Радуга" на левом берегу в Новосибирске
Дизайнеры представили проект сквера "Радуга" на левом берегу в Новосибирске
Сегодня, 09:21ГородФото: «Зелёный Новосибирск»

Дизайн-проект сквера на левом берегу создали в Новосибирске

Мэрия опубликовала разработанный дизайн-проект на сайте «Зеленый Новосибирск». Речь идет о сквере «Радуга», расположенного в Ленинском районе. Его площадь – 1,3га. Он находится на пересечении улиц Новосибирской и Киевской.

Проект разрабатывал Центр развития городской среды Томской области. Отметим, что любой желающий в онлайн-формате может оставить пожелания на сайте «Зелёный Новосибирск» до 24 августа.

Фото:«Зелёный Новосибирск»
Фото:«Зелёный Новосибирск»
Фото:«Зелёный Новосибирск»

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