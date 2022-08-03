Дизайнеры представили проект сквера "Радуга" на левом берегу в Новосибирске
Дизайнеры представили проект сквера "Радуга" на левом берегу в Новосибирске
Сегодня, 09:21ГородФото: «Зелёный Новосибирск»
Дизайн-проект сквера на левом берегу создали в Новосибирске
Мэрия опубликовала разработанный дизайн-проект на сайте «Зеленый Новосибирск». Речь идет о сквере «Радуга», расположенного в Ленинском районе. Его площадь – 1,3га. Он находится на пересечении улиц Новосибирской и Киевской.
Проект разрабатывал Центр развития городской среды Томской области. Отметим, что любой желающий в онлайн-формате может оставить пожелания на сайте «Зелёный Новосибирск» до 24 августа.
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