Герои Донбасса, Крылья Сибири: как назовут скверы в Новосибирске

Герои Донбасса, Крылья Сибири: как назовут скверы в Новосибирске
Герои Донбасса, Крылья Сибири: как назовут скверы в Новосибирске
Сегодня, 16:33ГородФото: Медиахолдинг1Mi

Названия для 8 скверов выбрали в Новосибирске

Новосибирцы неделю выбирали наименования для восьми скверов в городе. Голосование проходило на Госуслугах, сегодня оно завершилось.

Жители города могли проголосовать за названия скверов и парков, а также предложить свои названия. Благодаря опросу, в Новосибирске появится «Сквер Героев Донбасса». За него проголосовали 116 человек, что составляет 43%.

Не менее звучное название обретет сквер на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе. Его назовут «Крылья Сибири».

Парк в пойме реки 1-я Ельцовка обрел название «Ельцовский».

Напомним, ранее мэрия опубликовала разработанный дизайн-проект на сайте «Зеленый Новосибирск». Речь идет о сквере «Радуга», расположенного в Ленинском районе. Его площадь – 1,3га. Он находится на пересечении улиц Новосибирской и Киевской.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостисегоднягород
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы