Мэрия, МВД и другие 200 зданий остались без отопления в центре Новосибирска

Мэрия, МВД и другие 200 зданий остались без отопления в центре Новосибирска
Мэрия, МВД и другие 200 зданий остались без отопления в центре Новосибирска
Сегодня, 09:33ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Восстановить тепло планируют до 22:00 сегодняшнего дня.

В центре Новосибирска отключили отопление в 200 зданий. Об этом проинформировали на сайте «Мой Новосибирск».

Отопление отключили 4 апреля. Без тепла остались мэрия города, главк МВД и в других сотнях зданий. Помимо этого, отключение затронуло театр «Глобус», отдел судебных приставов по Центральному району, Новосибирской государственной филармонии и других.

По данным портала, это связано с ремонтными работами на улицах Октябрьская, Щетинкина и Серебренниковская. Отключение оказалось плановым. Сейчас без отопления остались 204 помещений. Восстановить тепло планируют до 22:00 сегодняшнего дня.

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