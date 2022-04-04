Мэрия, МВД и другие 200 зданий остались без отопления в центре Новосибирска

В центре Новосибирска отключили отопление в 200 зданий. Об этом проинформировали на сайте «Мой Новосибирск».
Отопление отключили 4 апреля. Без тепла остались мэрия города, главк МВД и в других сотнях зданий. Помимо этого, отключение затронуло театр «Глобус», отдел судебных приставов по Центральному району, Новосибирской государственной филармонии и других.
По данным портала, это связано с ремонтными работами на улицах Октябрьская, Щетинкина и Серебренниковская. Отключение оказалось плановым. Сейчас без отопления остались 204 помещений. Восстановить тепло планируют до 22:00 сегодняшнего дня.