Новосибирцы пожаловались на запах болотной тины из-под крана с водой

Вода из-под крана стала пахнуть болотом и гнилью в жилых домах Новосибирска. Об этом рассказали новосибирцы, которые направили жалобы в Горводоканал и Роспотребнадзор в апреле 2022 года.

По словам сибиряков, вода пахнет по-разному в разных районах города. Кто-то ощущает запах болотной тины, другие амбре от канализации. Все жалобы приходили из Октябрьского, Калининского, Дзержинского, Заельцовского и Центрального районов Новосибирска. Некоторые жители многоквартирных домов утверждают, что из-за некачественной воды у детей начала проявляться аллергия. Они направили по этому поводу обращения в Горводоканал, однако по данным НГС, жалоб туда не поступало. В организации журналистам рассказали, что очистка воды происходит с помощью многоступенчатой технологии и этот процесс не менялся. Холодная питьевая вода по контролируемым показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода». Причиной неприятного запаха воды может являться внутридомовая система водоснабжения. При этом в Роспотребнадзоре отметили, что за апрель поступило шесть жалоб от новосибирцев о плохом качестве воды. Специалисты взяли пробы и не выявили нарушений.

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