Отопительный сезон могут завершить 11 мая в Новосибирской области

Отопительный сезон могут завершить 11 мая в Новосибирской области
Отопительный сезон могут завершить 11 мая в Новосибирской области
Сегодня, 13:24ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Тепло планируют отключить в квартирах Новосибирской области 11 мая 2022 года. Предварительную дату окончания отопительного сезона назвал министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов в ходе оперативного заседания в правительстве 4 мая.

На сегодняшний день отопление прекратили в домах жителей Купинского и части Тогучинского районов. Власти готовятся завершить зимний сезон и в Новосибирске.

«В большей части районов региона и города планируется завершение 11 мая. Остатки угля достаточны для завершения сезона», - сказал глава министерства ЖКХ Новосибирской области.

Ранее мэр Новосибирска не смог точно ответить, когда в городе перестанут топить батареи. Он лишь напомнил, что для отключения требуется, чтобы среднесуточная температура держалась на уровне +8 градусов в течение 5 дней.

Материалы по теме:
Новосибирскотоплениеотопительный сезонНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы