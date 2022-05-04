СГК предупредил о шуме из-за установки котла на ТЭЦ-3 в Новосибирске

СГК предупредила новосибирцев о возможном шуме в зоне ТЭЦ-3. Небольшой гул может доносится до жилых домов.
«Приносим свои извинения. Занимаемся пуском котла из резерва. Первый этап – сбрасывание пара. Придется немного пошуметь», - сообщили в Сибирской генерирующей компании.
Уточнено, что шумные работы должны прекратиться к 11:00. Сейчас у котла заменяют трубы для теплообмена в топочной камере.
Напомним, ещё осенью 2021 года жители двух районов Новосибирска в зоне ТЭЦ-3 пожаловались на ночной шум в мэрию. Тогда специалисты проводили плановые работы на оборудовании.