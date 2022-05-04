В Новосибирске начали ремонт аварийного моста на Сибревкома

Мост середины XX века на улице Сибревкома в Новосибирске начали ремонтировать. О старте работ сообщили в подрядной компании «Сибстрой» 4 мая.

Конкурс на ремонт аварийного пешеходного моста возле ЖК «Флотилия» на Сибревкома объявили ещё осенью 2021 года. Тогда победитель - «Сибстрой» - выявил желание провести капитальные работы за 50 млн рублей. Вопрос о ремонте переправы подняли власти Новосибирска после вмешательства прокуратуры в 2020 году. Мэрию предупредили об опасности эксплуатации моста, построенного в 1926 году, пешеходами. Судя по данным с сайта госзакупок, мост восстановят от коррозии. Также уложат новый асфальт. Работы должны завершить до 15 октября 2022 года.

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