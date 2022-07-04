Часы снова остановились на «Доме с часами» в Новосибирске

По словам нашего корреспондента, около 10:00 часов утра сегодня стрелки на циферблате Дома с часами показывали 15:30. Как давно они остановились неизвестно.
Легендарные часы на доме-памятнике в центре Новосибирска сбоят регулярно. Последний раз такое случалось весной 2020 года из-за таяния снега на крыше здания.
Отметим, «Дом с часами» построили в 1932-1935 годах. Спустя три года архитектурное сооружение украсили часами, за ходом которых следят по сей день инженеры и общественники.
Atas.info отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой ответить, когда часы запустят и кто сейчас их обслуживает.