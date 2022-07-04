Часы снова остановились на «Доме с часами» в Новосибирске

Часы снова остановились на «Доме с часами» в Новосибирске
Часы снова остановились на «Доме с часами» в Новосибирске
4 июля, 11:19ГородФото: atas.info
Жители Новосибирска заметили утром 4 июля, что часы на знаменитом «Доме под часами» на Красном проспекте остановились. Об этом они рассказали Atas.info.

По словам нашего корреспондента, около 10:00 часов утра сегодня стрелки на циферблате Дома с часами показывали 15:30. Как давно они остановились неизвестно.

Легендарные часы на доме-памятнике в центре Новосибирска сбоят регулярно. Последний раз такое случалось весной 2020 года из-за таяния снега на крыше здания.

Отметим, «Дом с часами» построили в 1932-1935 годах. Спустя три года архитектурное сооружение украсили часами, за ходом которых следят по сей день инженеры и общественники.

Atas.info отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой ответить, когда часы запустят и кто сейчас их обслуживает.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы