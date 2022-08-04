Сквер имени 13-го трамвая появится в Новосибирске

Сквер имени 13-го трамвая появится в Новосибирске
Сквер имени 13-го трамвая появится в Новосибирске
Сегодня, 16:41ГородФото: Медиахолдинг1Mi

Названия для восьми скверов одобрили в Новосибирске

В Новосибирске одобрили названия для восьми городских скверов. Решение комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры в границах города Новосибирска будет утверждено постановлением мэрии города.

Так, в городе появятся скверы с новыми названиями: сквер Героев Донбасса, Ельцовский парк, сквер «Тринадцатый трамвай», сквер имени Михаила Петровича Михеева, сквер «Межениновский», сквер «Крылья Сибири», сквер «Изумрудный».

Также территория НСТ «Мир» в Октябрьском районе получит официальное название «территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд «Мир».

Напомним, что новосибирцы неделю выбирали наименования для восьми скверов в городе. Голосование проходило на Госуслугах, оно завершилось.

Ранее мэрия опубликовала разработанный дизайн-проект на сайте «Зеленый Новосибирск». Речь идет о сквере «Радуга», расположенного в Ленинском районе. Его площадь – 1,3га. Он находится на пересечении улиц Новосибирской и Киевской.

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