Мэр поставил «неуд» департаменту ЖКХ за падение ледяных глыб на головы новосибирцев

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал департамент ЖКХ за плохую уборку снега, которая привела к нескольким трагическим случаям. Градоначальник в ходе аппаратного заседания 5 апреля не стеснялся в выражениях - назвал результатом головотяпства инциденты с падением глыб льда на людей.

О ситуации с уборкой снега в Новосибирске в марте доложил градоначальнику начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев. С его слов, всего проверили около 6 550 многоквартирных домов, в которых нашли 218 нарушений – 13 из них связаны со снежными навесами на балконах жителей. Всего 680 кровель очистили от снега ещё в прошлом месяце. Доклад не удовлетворил Анатолия Локтя. Он обрушился на представителей муниципальных ведомств, заявив, что все инциденты с падением ледяных глыб на людей произошли уже после проведённых работ. «В этом году оттепель неожиданная, весна бурная. А все случаи, где пострадали люди, произошли после того, как было доложено о проведённых работах. Это свидетельствует о головотяпстве, отсутствии должного контроля и ответственности со стороны департамента ЖКХ и других ведомств. Даже снег вывезти из города никогда не удаётся. Прошу разобраться в ситуации», - заключили мэр Новосибирска. Глыба льда упала на женщину в Новосибирске: пострадавшая в больнице с переломами Напомним, 4 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал проверить ведомствам качество уборки снега и наледи с крыш. Эта ситуация разгорелась после нескольких случаев падения глыб на людей в разных районах города. Первые произошли 31 марта 2022 года. Тогда из-за обрушения снега пострадали две женщины. Одна в Первомайском районе, другая на проспекте Карла Маркса. Им потребовалась медицинская помощь.

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