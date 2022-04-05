Мэр поставил «неуд» департаменту ЖКХ за падение ледяных глыб на головы новосибирцев

Мэр поставил «неуд» департаменту ЖКХ за падение ледяных глыб на головы новосибирцев
Мэр поставил «неуд» департаменту ЖКХ за падение ледяных глыб на головы новосибирцев
Сегодня, 07:06ГородФото: pixabay.com
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал департамент ЖКХ за плохую уборку снега, которая привела к нескольким трагическим случаям. Градоначальник в ходе аппаратного заседания 5 апреля не стеснялся в выражениях - назвал результатом головотяпства инциденты с падением глыб льда на людей.

О ситуации с уборкой снега в Новосибирске в марте доложил градоначальнику начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев. С его слов, всего проверили около 6 550 многоквартирных домов, в которых нашли 218 нарушений – 13 из них связаны со снежными навесами на балконах жителей. Всего 680 кровель очистили от снега ещё в прошлом месяце.

Доклад не удовлетворил Анатолия Локтя. Он обрушился на представителей муниципальных ведомств, заявив, что все инциденты с падением ледяных глыб на людей произошли уже после проведённых работ.

«В этом году оттепель неожиданная, весна бурная. А все случаи, где пострадали люди, произошли после того, как было доложено о проведённых работах. Это свидетельствует о головотяпстве, отсутствии должного контроля и ответственности со стороны департамента ЖКХ и других ведомств. Даже снег вывезти из города никогда не удаётся. Прошу разобраться в ситуации», - заключили мэр Новосибирска.

Напомним, 4 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал проверить ведомствам качество уборки снега и наледи с крыш. Эта ситуация разгорелась после нескольких случаев падения глыб на людей в разных районах города.

Первые произошли 31 марта 2022 года. Тогда из-за обрушения снега пострадали две женщины. Одна в Первомайском районе, другая на проспекте Карла Маркса. Им потребовалась медицинская помощь.

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