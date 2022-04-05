ТОП-5 самых загадочных могил Новосибирска назвал краевед Матвеев

ТОП-5 самых загадочных могил Новосибирска назвал краевед Матвеев
ТОП-5 самых загадочных могил Новосибирска назвал краевед Матвеев
Сегодня, 10:35ГородФото: Медиахолдинг1Mi
На надгробных памятниках указаны совершенно разные надписи: "любимому", "зверски убитому".

Краевед из Новосибирска Александр Матвеев озвучил места с самыми странными могилами в городе. Об этом блогер-краевед рассказал в своем Телеграм-канале.

5 самых загадочных захоронений в Новосибирске

«Любимый С. В. И.»

Эта могила находится в Заельцовском кладбище. Кому принадлежит данное захоронение – остается неизвестным. На достаточно скромном надгробии виднеется уже почти стертая подпись: «Любимый С. В. И.».

"Любимый С.В.И..."
Фото:Александр Матвеев

Строители Комсомольского ж/д моста

На левом берегу, недалеко от Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь можно найти могилы рабочих. Много лет назад они участвовали в строительстве этого моста. Примечательно, что все надгробия повернуты именно в его сторону. Считается, что строители, которые не дожили до завершения стройработ, смогли таким образом увидеть результат трудов.

Могила умершего строителя
Фото:Александр Матвеев

«Здесь зверски убит рукой злодея 7-летний…»

В лесу, в районе улицы Объединения, можно увидеть могильный памятник, который усыпан детскими игрушками. На нем есть надпись: «Здесь зверски убит рукой злодея 7-летний Короткевич Женя».

Точных данных о том, кто совершил это преступление в 1979 год - нет. Однако многие новосибирцы говорят, что один ранее судимый мужчина жестоко отомстил матери мальчику за то, что та не дождалась его из мест заключения.

Могила мальчика Жени
Фото:Александр Матвеев

Парк на костях Толи Архангельского

Сейчас на месте городского кладбища располагается знаменитый парк «Березовая роща». Еще в начале 2000-х годов там можно было встретить сохранившиеся могильные плиты, в том числе 8-летнему Толе Архангельскому, умершему в 1937 году. В наше время никаких могильных плит там уже нет. Сейчас над костями ребёнка катаются на аттракционах и едят сладкую вату его юные сверстники, рассказывает Матвеев.

Могильная плита 8-летнего Толи
Фото:Александр Матвеев

Мемориальный памятник убитому мужчине в 90-е

В лесополосе у остановки «ИКЭМ» в Нижней Ельцовке можно найти примечательный гранитный камень. Краевед отмечает, что он не надгробный, а мемориальный. Судя по надписи, на этом месте в 90-е годы убили молодого мужчину Михаила Зольникова.

На этом месте когда-то убили мужчину
Фото:Александр Матвеев

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