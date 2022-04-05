ТОП-5 самых загадочных могил Новосибирска назвал краевед Матвеев

Парк на костях Толи Архангельского

Сейчас на месте городского кладбища располагается знаменитый парк «Березовая роща». Еще в начале 2000-х годов там можно было встретить сохранившиеся могильные плиты, в том числе 8-летнему Толе Архангельскому, умершему в 1937 году. В наше время никаких могильных плит там уже нет. Сейчас над костями ребёнка катаются на аттракционах и едят сладкую вату его юные сверстники, рассказывает Матвеев.