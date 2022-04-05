Центральные улицы Новосибирска должны отремонтировать до 9 мая

К ремонту дорожники обещали приступить на этих выходных.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть приказал чиновникам отремонтировать центральные улицы и тротуары ко Дню Победы 9 мая. План ремонта обсудили на аппаратном заседании 5 апреля. Начальника управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Евгений Антонов сообщил, что к приведению улиц в порядок приступят на этих выходных. Дорожное полотно отремонтируют горячим асфальтобетоном. Градоначальник поставил перед чиновниками задачу – залатать магистрали до празднования Дня Победы 9 мая. Евгений Антонов в свою очередь ответил, что справятся с возложенной работой. Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал ямочный ремонт дорог в городе. Он приказал ответственным службам разобраться с ситуацией.

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