Центральные улицы Новосибирска должны отремонтировать до 9 мая

Центральные улицы Новосибирска должны отремонтировать до 9 мая
Центральные улицы Новосибирска должны отремонтировать до 9 мая
Сегодня, 10:55ГородФото: Медиахолдинг1Mi
К ремонту дорожники обещали приступить на этих выходных.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть приказал чиновникам отремонтировать центральные улицы и тротуары ко Дню Победы 9 мая. План ремонта обсудили на аппаратном заседании 5 апреля.

Начальника управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Евгений Антонов сообщил, что к приведению улиц в порядок приступят на этих выходных. Дорожное полотно отремонтируют горячим асфальтобетоном.

Градоначальник поставил перед чиновниками задачу – залатать магистрали до празднования Дня Победы 9 мая. Евгений Антонов в свою очередь ответил, что справятся с возложенной работой.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал ямочный ремонт дорог в городе. Он приказал ответственным службам разобраться с ситуацией.

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