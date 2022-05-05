Строительство высотки вместо «Универсама»: что сказали губернатор и мэр Новосибирска

«Ситуация с тем объектом, который сейчас существует на этом участке [«Универсам»], выглядит плохо. Думаю, с этим согласятся все, и жители данного микрорайона. Так, как выглядит этот торговый объект: он морально устарел, и инфраструктура, которая сложилась вокруг него, сегодня не соответствует никаким критериям для города Новосибирска. Поэтому неизбежны какие-то решения. Сегодня ведутся проработки этого вопроса. В том числе с архитекторами, с общественностью. Есть разные предложения, на мой взгляд, очень красивые. Которые украсят это место, и позволят решить ряд проблем, накопившихся в этом районе», - ответил Анатолий Локоть, отвечая на вопрос Atas.info.