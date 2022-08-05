Новосибирска занял 10 место среди лучших городов для поиска жены

Первое место традиционно заняла столица Москва за то, что там есть возможность развиваться и хорошо зарабатывать, а к таким людям затем тянутся девушки. Второе место закрепилось на Санкт-Петербургом, потому что там большой потенциал личностного роста и хороший выбор университетов.