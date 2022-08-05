Новосибирска занял 10 место среди лучших городов для поиска жены

Новосибирска занял 10 место среди лучших городов для поиска жены
Новосибирска занял 10 место среди лучших городов для поиска жены
Сегодня, 20:35ГородАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Жители России поставили Новосибирск на десятое место в топе городов для поиска любви всей своей жизни. Опрос проводился сервисом «Работа.ру».

Первое место традиционно заняла столица Москва за то, что там есть возможность развиваться и хорошо зарабатывать, а к таким людям затем тянутся девушки. Второе место закрепилось на Санкт-Петербургом, потому что там большой потенциал личностного роста и хороший выбор университетов.

Третье место получил Краснодар за большое количество учреждений и много работающих женщин – можно найти свою любовь на работе. Четвертое и пятое место заняли Сочи и Казань благодаря тому, что там власти заботятся о женщинах.

Остальные места достались поочередно Екатеринбургу, Ростову-на-Дону, Самаре, Калининграду и Новосибирску.

Мужчины в опросе заявили, что больше всего ценят в женщинах верность и честность, а другие открытость, внешний вид и ум. Некоторые также отметили важность любви к спорту и готовке.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы