Новосибирцы публикуют фото непролазной грязи вдоль улицы Троллейной

«Покажите, пожалуйста, наши «весенние» тротуары на улице Троллейной. До самого пересечения с Немировича-Данченко невозможно ходить даже по асфальтированным участкам. Едут автомобили и поливают тебя грязью с головы до ног, хотя тротуар находится в 1-1,5 метра от дороги. Лужи на дороге, как реки. Никакого ограждения и забора. Люди вынуждены ходить по грязи ближе к домам, иначе чистыми не пройти. Сегодня при мне фура окатила волной грязи мамочку с грудным ребенком. Вода, похоже, даже в коляску попала», - жалуется пользователь паблика АСТ-54 «ВКонтакте» в Новосибирске.