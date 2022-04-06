Новосибирцы публикуют фото непролазной грязи вдоль улицы Троллейной

«Покажите, пожалуйста, наши «весенние» тротуары на улице Троллейной. До самого пересечения с Немировича-Данченко невозможно ходить даже по асфальтированным участкам. Едут автомобили и поливают тебя грязью с головы до ног, хотя тротуар находится в 1-1,5 метра от дороги. Лужи на дороге, как реки. Никакого ограждения и забора. Люди вынуждены ходить по грязи ближе к домам, иначе чистыми не пройти. Сегодня при мне фура окатила волной грязи мамочку с грудным ребенком. Вода, похоже, даже в коляску попала», - жалуется пользователь паблика АСТ-54 «ВКонтакте» в Новосибирске.
Пост вызвал возмущение в соцсети. «Потому что снег надо вывозить, а не сгребать в кучи!» – комментирует Дарья Янчуркина и добавляет: «Что скажете, Мэрия Новосибирска, что помешало вывезти снег? Почему жители вынуждены месить грязь, а машины терять колеса в ямах» Новосибирцы показали непролазную грязь вдоль улицы Троллейной
«С каждым днём эта яма становится все больше и больше . Никому дела до неё нет . Обходных путей мало, сами тут живем , либо по частникам по грязи, либо через гаражи, там тоже грязь вы осуждаете маму с коляской , а где ходить? По камням в частном секторе или в гаражах»? – жалуется Анастасия Пантелеева.