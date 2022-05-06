Отключения горячей воды в Новосибирске начнутся 12 мая 2022 – график испытаний

Теплоснабжение в Новосибирске отключат 11 мая 2022 года. Официальное постановление подписал глава города Анатолий Локоть. В Сибирской генерирующей компании с 12 мая приступят к гидравлическим испытаниям теплосетей - в этот период начнется постепенное отключение горячей воды - список улиц.

Добавим, что год назад гидравлические испытания сетей на прочность начались именно 11 мая 2021 . На первом этапе Сибирская Генерирующая Компания (СГК) отключала горячую воду в зоне ТЭЦ-5. Первые отключения горячей воды при прошлогодних испытаниях качались жилых домов в Заельцовском, Железнодорожном, Центральном, Дзержинском районах.

Все испытания теплосетей и устранение дефектов разделили на 13 этапов. Озвучены и сроки работ – с 12 мая по 23 июля 2022 года. Даты отключения горячей воды в жилых домах и социальных объектов:

Как рассказали на официальном сайте СГК , в период с 2021-2022 года подача тепловой энергии продлилась ровно 234 дня. К слову, в прошлом году результат показал на 5 дней меньше.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о прекращении подачи тепла в соцобъекты и жилые дома. Официально отопительный сезон в Новосибирске завершится 11 мая.

Список первых улиц по контурам отключений горячей воды:

12-24 мая – зона ТЭЦ-4:

улицы Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А.Невского, Б.Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й, 2-й переулки.

12-24 мая – зона ТЭЦ-5:

в Заельцовском районе: ул. Линейная, от ул. Нарымская-Плановая в сторону р.Обь, ул. Тимирязева, Жуковского, Плановая, Переездная, Холодильная, Сухарная, С. Молодежи, Ельцовская, Д.Ковальчук, Галущака.

в Железнодорожном районе: ул. Железнодорожная, ул. 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Обдорская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Омская, ул. Ленина (от Железнодорожной до пл. Гарина-Михайловского).

в Центральном районе: ул. Н.Островского, Писарева, Кольцова, Д.Бедного, Алейская, Достоевского, Некрасова, Пушкина, Гоголя, Карамзина, Крылова, Ермака, Державина, Ломоносова, Фрунзе, Лермонтова, Журинская, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Селезнева, Ипподромская, Татарская, О.Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, Красный проспект, Советская (от Писарева до Вокзальной магистрали). Депутатская (от Каменской до Военной), Щетинкина (от Каменской до Военной), М.Горького (от Каменской до Военной), Чаплыгина (от Каменской до Ипподромской), Октябрьская (от Каменской до Ипподромской), Коммунистическая (от Каменской до Ипподромской), Военная, Серебренниковская от Горького до Депутатской.

в Дзержинском районе: ул. Н.Островского, Партизанская, Красина, Гоголя, Кошурникова, Фрунзе, А. Лежена, Б. Богаткова (от Кошурникова до Национальной), Национальная.