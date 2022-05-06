Отопительный сезон в Новосибирске завершат 11 мая - начнутся отключения горячей воды

Отопительный сезон в Новосибирске завершат 11 мая - начнутся отключения горячей воды
Отопительный сезон в Новосибирске завершат 11 мая - начнутся отключения горячей воды
Сегодня, 12:14ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о завершении отопительного сезона в Новосибирске с 11 мая 2022. После отключения тепла в домах начнутся испытания теплосетей на прочность. Они сопровождаются отключениями горячей воды.

«Сегодня я подписал документ о прекращении отопительного сезона с 11 мая», - объявил Анатолий Локоть на часе прессы 5 мая. По правилам предоставления коммунальных услуг, действующим в России, отопление в домах отключают только после пятидневного периода, когда среднесуточная температура на улице держится выше +8 градусов.

По словам Локтя, такое условие будет выполнено к 11 марта и после завершения отопительного сезона начнутся испытания тепловых сетей 2022.

Год назад, гидравлические испытания сетей на прочность начались именно 11 мая 2021. На первом этапе Сибирская Генерирующая Компания (СГК) отключала горячую воду в зоне ТЭЦ-5. Первые отключения горячей воды при прошлогодних испытаниях качались жилых домов в Заельцовском, Железнодорожном, Центральном, Дзержинском районах.

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