Новосибирск сковали 9-балльные пробки утром 6 июля после ночного ливня

Автомобилисты застряли в пробках утром 6 июля из-за огромных луж, которые образовались после ночного дождя. По данным онлайн карт, на 10:00 часов фиксируется затор в 9 баллов.

Судя по дорожной обстановке с 2ГИС, сейчас водители толпятся на Октябрьском мосту, на улицах Титова и у площади Карла Маркса. Также наблюдается большая пробка на Большевистской – все пытаются проехать два мелких ДТП. «Хорошо стоим, намёк, чтобы не ехать на работу»; «Продам место в пробке вместе с машиной»; - пишут в чат водители. Фото: скриншот «Яндекс.Карт» По данным Яндекс.Карт, сейчас плотное движение зафиксировано на Дуси Ковальчук и Владимировской. Местами отмечаются 10-бальные пробки. Из-за потопа автомобилисты до сих пор не могут выбраться в центр города со Станционной и площади Труда. Там машины плывут, а люди перепрыгивают лужи.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter