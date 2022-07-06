Новосибирск сковали 9-балльные пробки утром 6 июля после ночного ливня

Новосибирск сковали 9-балльные пробки утром 6 июля после ночного ливня
Новосибирск сковали 9-балльные пробки утром 6 июля после ночного ливня
Вчера, 10:26ГородФото: скриншот с 2ГИС
Автомобилисты застряли в пробках утром 6 июля из-за огромных луж, которые образовались после ночного дождя. По данным онлайн карт, на 10:00 часов фиксируется затор в 9 баллов.

Судя по дорожной обстановке с 2ГИС, сейчас водители толпятся на Октябрьском мосту, на улицах Титова и у площади Карла Маркса. Также наблюдается большая пробка на Большевистской – все пытаются проехать два мелких ДТП.

«Хорошо стоим, намёк, чтобы не ехать на работу»;

«Продам место в пробке вместе с машиной»; - пишут в чат водители.

Фото:скриншот «Яндекс.Карт»

По данным Яндекс.Карт, сейчас плотное движение зафиксировано на Дуси Ковальчук и Владимировской. Местами отмечаются 10-бальные пробки.

Из-за потопа автомобилисты до сих пор не могут выбраться в центр города со Станционной и площади Труда. Там машины плывут, а люди перепрыгивают лужи.

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