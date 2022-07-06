Новосибирск сковали 9-балльные пробки утром 6 июля после ночного ливня

Судя по дорожной обстановке с 2ГИС, сейчас водители толпятся на Октябрьском мосту, на улицах Титова и у площади Карла Маркса. Также наблюдается большая пробка на Большевистской – все пытаются проехать два мелких ДТП.
«Хорошо стоим, намёк, чтобы не ехать на работу»;
«Продам место в пробке вместе с машиной»; - пишут в чат водители.
По данным Яндекс.Карт, сейчас плотное движение зафиксировано на Дуси Ковальчук и Владимировской. Местами отмечаются 10-бальные пробки.
Из-за потопа автомобилисты до сих пор не могут выбраться в центр города со Станционной и площади Труда. Там машины плывут, а люди перепрыгивают лужи.