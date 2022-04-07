Мэр Анатолий Локоть рассказал об окончании отопительного сезона 2022 в Новосибирске

Мэр Анатолий Локоть рассказал об окончании отопительного сезона 2022 в Новосибирске
Мэр Анатолий Локоть рассказал об окончании отопительного сезона 2022 в Новосибирске
Сегодня, 08:50ГородФото: Павел Мирошников
Сроки окончания отопительного сезона в Новосибирске обозначил мэр Анатолий Локоть 7 апреля 2022. Пока, по словам градоначальника, погода еще неподходящая, для прекращения подачи тепла в дома.

«Все зависит от погоды в городе Новосибирске. Когда установится температура последовательная не менее 5 суток выше 8-10 градусов – тогда принимается решение об окончании отопительного сезона. Пока такого решения нет. Погода неровная, ночью ниже ноля», - ответил на вопрос журналиста мэр Анатолий Локоть 7 апреля 2022.

Новосибирцы уже начали испытывать дискомфорт, от жары в квартирах, из-за высоких дневных температур.

О снижении температуры теплоносителя 5 апреля сообщили энергетики СГК. «Потеплело - наши ТЭЦ снизили температуру теплоносителя, но отопительный сезон в Новосибирске продолжается», - сообщает официальный телеграм-канал компании.

Напомним, в 2021 году отопительный сезон в Новосибирске завершили 5 мая. В 2020 году отопление отключили 23 апреля. В 2019 году дома от теплоснабжение были отключены 10 мая.

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