Мэр Локоть заявил о борьбе с самокатчиками на улицах Новосибирска

Мэр Анатолий Локоть рассказал, какая сейчас в городе обстановка с электросамокатами и операторами. Об этом он сообщил 7 апреля во время «Часа прессы».
По словам главы города, сейчас идет работа над тем, чтобы убрать уличных торговцев в районе станции метро «Речной вокзал». Речь идет о точках аренды электросамокатов.
«Я напоминаю, что это серьезная проблема для нашего города, и мы по этой проблеме постоянно работаем. Сегодняшняя ситуация заключается в том, что экономическое состояние позволяет принимать решения в поддержку малого бизнеса. Эти решения во многом сдерживающий фактор в наведении порядка. Приходится выбирать между продолжением работы и очищению улиц от торговцев или между поддержкой малого предпринимательства», -отметил Анатолий Локоть.
Сейчас правительство двигается в двух направлениях: в первом - поддерживает законопослушных представителей малого бизнеса, снижает к ним требования и назначает меньше проверок, а во втором - применяет жесткие санкции к «самовольщикам».
Локоть отметил, что помимо станции метро «Речной вокзал», в городе есть еще и другие знаковые места, где необходимо убрать незаконные объекты – в том числе электросамокаты. Например, площадь Калинина, где осенью 2022 года планируется установка стелы «Город трудовой доблести». Мэр заявил, что на этих общедоступных местах в отношении торговцев решение будет принципиальным.
На вопрос о том, как будет упорядочена работа сервисов аренды самокатов Анатолий Локоть отметил, что работа активно началась еще в 2021 году. Сейчас существует ряд ограничений, например – специально отведенные территории для проезда на самокате.
«Да, сейчас самокаты уже появились. Мы существенно продвинулись в договоренностях об использовании бизнеса на территории города. Есть определенные ограничения для использования самокатов. Это легко делается оператором. Есть территории, которые запрещены для использования электросамокатов – парки, скверы, прогулочные зоны, мемориальная часть в Ленинском районе возле Вечного огня. Это просто не уместно», - уточнил Анатолий Локоть.
Градоначальник отметил, что все-таки в некоторых вопросах мэрия договоренностей с оператором пока не достигли. Вопрос по оплате муниципальной земли еще не решен. По принципиальной позиции властей, оператор должен оплачивать муниципалитету за использование этой земли.
Напомним, первые арендные электросамокаты появились в Новосибирске 3 апреля. Ранее стало известно, что каршеринговые компании планируют штрафовать за парковку электросамокатов пользователями в неположенном месте в Новосибирске. Городские власти предлагают приравнять парковку самокатов на муниципальной земле к незаконной торговле. Таким образом, транспорт будут эвакуировать, а владельцев штрафовать.