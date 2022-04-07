Мэр Локоть заявил о борьбе с самокатчиками на улицах Новосибирска

Мэр Локоть заявил о борьбе с самокатчиками на улицах Новосибирска
Мэр Локоть заявил о борьбе с самокатчиками на улицах Новосибирска
Сегодня, 09:52ГородФото: Атас.инфо
Существует ряд ограничений при проезде по городским улицам: нельзя кататься в парках, прогулочных зонах и мемориальных частей Новосибирска.

Мэр Анатолий Локоть рассказал, какая сейчас в городе обстановка с электросамокатами и операторами. Об этом он сообщил 7 апреля во время «Часа прессы».

По словам главы города, сейчас идет работа над тем, чтобы убрать уличных торговцев в районе станции метро «Речной вокзал». Речь идет о точках аренды электросамокатов.

«Я напоминаю, что это серьезная проблема для нашего города, и мы по этой проблеме постоянно работаем. Сегодняшняя ситуация заключается в том, что экономическое состояние позволяет принимать решения в поддержку малого бизнеса. Эти решения во многом сдерживающий фактор в наведении порядка. Приходится выбирать между продолжением работы и очищению улиц от торговцев или между поддержкой малого предпринимательства», -отметил Анатолий Локоть.

Сейчас правительство двигается в двух направлениях: в первом - поддерживает законопослушных представителей малого бизнеса, снижает к ним требования и назначает меньше проверок, а во втором - применяет жесткие санкции к «самовольщикам».

Фото:Атас.инфо

Локоть отметил, что помимо станции метро «Речной вокзал», в городе есть еще и другие знаковые места, где необходимо убрать незаконные объекты – в том числе электросамокаты. Например, площадь Калинина, где осенью 2022 года планируется установка стелы «Город трудовой доблести». Мэр заявил, что на этих общедоступных местах в отношении торговцев решение будет принципиальным.

На вопрос о том, как будет упорядочена работа сервисов аренды самокатов Анатолий Локоть отметил, что работа активно началась еще в 2021 году. Сейчас существует ряд ограничений, например – специально отведенные территории для проезда на самокате.

«Да, сейчас самокаты уже появились. Мы существенно продвинулись в договоренностях об использовании бизнеса на территории города. Есть определенные ограничения для использования самокатов. Это легко делается оператором. Есть территории, которые запрещены для использования электросамокатов – парки, скверы, прогулочные зоны, мемориальная часть в Ленинском районе возле Вечного огня. Это просто не уместно», - уточнил Анатолий Локоть.

Градоначальник отметил, что все-таки в некоторых вопросах мэрия договоренностей с оператором пока не достигли. Вопрос по оплате муниципальной земли еще не решен. По принципиальной позиции властей, оператор должен оплачивать муниципалитету за использование этой земли.

Напомним, первые арендные электросамокаты появились в Новосибирске 3 апреля. Ранее стало известно, что каршеринговые компании планируют штрафовать за парковку электросамокатов пользователями в неположенном месте в Новосибирске. Городские власти предлагают приравнять парковку самокатов на муниципальной земле к незаконной торговле. Таким образом, транспорт будут эвакуировать, а владельцев штрафовать.

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