Мэр Локоть заявил о борьбе с самокатчиками на улицах Новосибирска

«Я напоминаю, что это серьезная проблема для нашего города, и мы по этой проблеме постоянно работаем. Сегодняшняя ситуация заключается в том, что экономическое состояние позволяет принимать решения в поддержку малого бизнеса. Эти решения во многом сдерживающий фактор в наведении порядка. Приходится выбирать между продолжением работы и очищению улиц от торговцев или между поддержкой малого предпринимательства», -отметил Анатолий Локоть.