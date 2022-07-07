Гепатит, бактерии и грязь: 5 причин, почему нельзя купаться в фонтанах Новосибирска

Роспотребнадзор рассказал об опасности купания в фонтанах Новосибирска

Региональное управление Роспотребнадзора по региону раскрыло причины, почему лучше отказаться от купания в городских фонтанах Новосибирска. Смотрим 5 причин.

Первая причина – это возможность заразиться гепатитом А, либо энтеровирусными и ротавирусными инфекциями. Жара способствует размножению микроорганизмов в воде. Вторая причина – грязная вода. Она не очищается, как в бассейнах и ее никак не обеззараживают. Третья причина – простуда. Вода холодная, погода переменчивая. Четвертая причина – ударит током. Часть фонтанов в Новосибирске подсвечивается, а значит туда проведен ток – есть риск получить электротравму. В ведомстве напоминают, что фонтаны не предназначены для купания. Они несут только декоративную функцию.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter