Гепатит, бактерии и грязь: 5 причин, почему нельзя купаться в фонтанах Новосибирска

Первая причина – это возможность заразиться гепатитом А, либо энтеровирусными и ротавирусными инфекциями. Жара способствует размножению микроорганизмов в воде.
Вторая причина – грязная вода. Она не очищается, как в бассейнах и ее никак не обеззараживают.
Третья причина – простуда. Вода холодная, погода переменчивая.
Четвертая причина – ударит током. Часть фонтанов в Новосибирске подсвечивается, а значит туда проведен ток – есть риск получить электротравму.
В ведомстве напоминают, что фонтаны не предназначены для купания. Они несут только декоративную функцию.