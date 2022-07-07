Гепатит, бактерии и грязь: 5 причин, почему нельзя купаться в фонтанах Новосибирска

Гепатит, бактерии и грязь: 5 причин, почему нельзя купаться в фонтанах Новосибирска
Гепатит, бактерии и грязь: 5 причин, почему нельзя купаться в фонтанах Новосибирска
Вчера, 10:00ГородФото: Медиахолдинг1Mi

Роспотребнадзор рассказал об опасности купания в фонтанах Новосибирска

Региональное управление Роспотребнадзора по региону раскрыло причины, почему лучше отказаться от купания в городских фонтанах Новосибирска. Смотрим 5 причин.

Первая причина – это возможность заразиться гепатитом А, либо энтеровирусными и ротавирусными инфекциями. Жара способствует размножению микроорганизмов в воде.

Вторая причина – грязная вода. Она не очищается, как в бассейнах и ее никак не обеззараживают.

Третья причина – простуда. Вода холодная, погода переменчивая.

Четвертая причина – ударит током. Часть фонтанов в Новосибирске подсвечивается, а значит туда проведен ток – есть риск получить электротравму.

В ведомстве напоминают, что фонтаны не предназначены для купания. Они несут только декоративную функцию.

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