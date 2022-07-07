Опубликован дизайн-проект реконструкции Парка Кирова в Новосибирске

Опубликован дизайн-проект реконструкции Парка Кирова в Новосибирске
Опубликован дизайн-проект реконструкции Парка Кирова в Новосибирске
Вчера, 17:16ГородФото: Зеленый Новосибирск
Дизайн-проект нового Парка имени Кирова на левом берегу Новосибирска опубликовали на муниципальном портале «Зеленый Новосибирск». Показываем, как будет выглядеть сад после реконструкции.

Мэрия утвердила концепцию парка и вынесла проект на общественное обсуждение в начале июля. Судя по эскизам, из сада сделают маленькую Италию. Некоторые участки будут напоминать Версаль и древнюю Грецию.

Фото:Зеленый Новосибирск

Так, в парке появится детская площадка в стиле Акрополя. Власти планируют установить там колесо обозрения и аттракционы.

Фото:Зеленый Новосибирск

Кром того, в саду установят фонтаны, скамейки и колоны. Все площадки разделят растительностью – это будут зеленые изгороди с цветами, а также арки.

Фото:Зеленый Новосибирск

Отдельно в парке развернут ресторанный дворик с кафе и точками общепита. Их дизайн будет выдержан в единой цветовой гамме.

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