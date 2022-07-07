Опубликован дизайн-проект реконструкции Парка Кирова в Новосибирске

Мэрия утвердила концепцию парка и вынесла проект на общественное обсуждение в начале июля. Судя по эскизам, из сада сделают маленькую Италию. Некоторые участки будут напоминать Версаль и древнюю Грецию.
Так, в парке появится детская площадка в стиле Акрополя. Власти планируют установить там колесо обозрения и аттракционы.
Кром того, в саду установят фонтаны, скамейки и колоны. Все площадки разделят растительностью – это будут зеленые изгороди с цветами, а также арки.
Отдельно в парке развернут ресторанный дворик с кафе и точками общепита. Их дизайн будет выдержан в единой цветовой гамме.