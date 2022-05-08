Кривая дорожная разметка развеселила автомобилистов в Новосибирске

Дорожники нанесли кривые разделительные полосы на улице Кубовой в Новосибирске – и этим рассмешили водителей. Автомобилисты проехали этого участок и сняли разметку на видео, которое появилось в группе «АСТ-54» во Вконтакте.

Сибиряки предположили, что улица Кубовой стала тренировочной площадкой для дорожных служб, которые занимаются нанесением полос. Необычно то, что разметка там наложена друг на друга и ведёт в разные стороны. Видимо водителям, таким образом, предлагают выбрать по какой полосе им больше нравиться ехать. Видно, что разметка не отвечает международным стандартам, поэтому пользователи сети придумали ему новое название – «сделано по «НОСТУ» (Новосибирскому стандарту). Необычную разметку высмеяли в социальных сетях и прозвали «пьяной». А пока «диванные критики» шутят, водители произвольную полосу объезжают по обочине.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter