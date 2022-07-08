Аномальная жара на выходных: вода в реке Обь прогрелась до +20 градусов

Аномальная жара на выходных: вода в реке Обь прогрелась до +20 градусов
Аномальная жара на выходных: вода в реке Обь прогрелась до +20 градусов
Вчера, 09:56ГородФото: Медиахолдинг1Mi

Температура воды в Оби и Новосибирском водохранилище 8 июля достигла +20

Западно-Сибирский гидрометцентр назвал температуру воды в реке Обь и в Новосибирском водохранилище в пятницу 8 июля.

В последний будний день и на предстоящие выходные погода решила порадовать новосибирцев по-настоящему летней жарой. Так, в пятницу 8 июля воздух прогреется до +26 градусов.

Многие пойдут на пляжи, чтобы искупаться в теплой реке. По данным синоптиков, температура воды в Новосибирском водохранилище составляет 19,9 градусов тепла. В реке Обь вода прогрелась до 20,6 градусов.

Аномальная жара продержится в Новосибирске всю неделю, но самыми теплыми днями станут выходные 9 и 10 июля. Там столбик термометра поднимется до +29. Будет солнечно и без осадков.

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